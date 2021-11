Palermo, biglietti in vendita per la gara contro il Potenza

PALERMO – Da ieri è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Potenza, pervista per domenica 14 novembre alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera.



A partire dalle 17.00 del 10 novembre, è iniziata la vendita sul circuito Vivaticket dei biglietti per i settori Curva, Gradinata e Tribuna.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 14:20 di domenica 14 novembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 e domenica fino alle 10:00).



Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

INTERO

Curve: €10



Gradinata: €20

Tribuna Laterale: €30

Tribuna Centrale: €40

Tribuna Centralissima: €60

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati entro il 31 dicembre 1955), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve: €8



Gradinata: €16

Tribuna Laterale: €24

Tribuna Centrale: €32

Tribuna Centralissima: €48



SETTORE OSPITI: contestualmente è aperta anche la vendita per i tagliandi del settore ospiti che saranno disponibili per i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite fino alle 19:00 del giorno antecedente la gara al prezzo di 10€.



Si ricorda che, in virtù delle concessioni attualmente in vigore in zona bianca, ai 2500 posti disponibili allo stadio Renzo Barbera per i tifosi rosanero abbonati della stagione in corso, si aggiungono i posti vendibili come biglietti singoli fino al raggiungimento del 75% della capienza massima autorizzata.



Secondo la normativa vigente, l’accesso allo stadio in qualsiasi settore è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di Green Pass rilasciato in una delle seguenti modalità:



– Avvenuta vaccinazione

– Tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

– Avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi



L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto

INDICAZIONI PER PERSONE DISABILI

Come da prassi consueta, al fine di agevolare l’accesso allo Stadio Comunale Renzo Barbera, il Palermo F.C. ha istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà di renderne più sicuro ed agevole l’ingresso. Il servizio è obbligatorio e prevede la possibilità per le persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua, è previsto l’ingresso gratuito anche per un accompagnatore maggiorenne. Le modalità di accesso sono regolate dall’apposita sezione BIGLIETTERIA.

La società rosanero raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI