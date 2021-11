Pall. Trapani, giovani granata pronti al campionato di Eccellenza U17

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani è lieta di prendere parte al campionato Under 17 Eccellenza, che vede in campo le migliori realità siciliane e calabresi fronteggiarsi nei due gironi divisi in “Giallo” e “Bianco”. I giovani granata sono stati inseriti nel raggruppamento “Giallo” e, dopo aver osservato un turno di riposo nella prima giornata di campionato, sabato saranno impegnati nel campo neutro di Agrigento per affrontare il Ragusa nel debutto stagionale.

La formazione trapanese è guidata da Andrea Anteri, da anni presente nell’organigramma granata anche nello staff tecnico della prima squadra che milita nel campionato di serie A2 Old Wild West. La squadra Under 17 Eccellenza rientra nel progetto “Network Sicilia Basket Occidentale”, che mette al centro degli obiettivi lo sviluppo dei giovani del territorio della parte ovest della Sicilia. Un’iniziativa che vede da tempo impegnata la Pallacanestro Trapani con Virtus Trapani, Virtus Mazara, Nuova Pallacanestro Marsala, Basketland Castelvetrano e Raptors Palermo.

Il calendario granata Under 17 Eccellenza

Sabato 13 novembre, ore 17, Basket Club Ragusa vs Clinica Iphone Trapani

Sabato 20 novembre, ore 17, Clinica Iphone Trapani vs Invicta 93Cento Caltanissetta

Mercoledì 24 novembre, ore 19,15, Cus Catania vs Clinica Iphone Trapani

Giovedì 9 dicembre, ore 20, Clinica Iphone Trapani vs Real Basket Agrigento

Mercoledì 15 dicembre, ore 18, Orlandina Basket vs Clinica Iphone Trapani

Venerdì 7 gennaio, ore 16, Leonardo da Vinci Palermo vs Clinica Iphone Trapani

Sabato 22 gennaio, ore 17, Clinica Iphone Trapani vs Basket Club Ragusa

Domenica 30 gennaio, ore 19,30, Invicta 93Cento Caltanissetta vs Clinica Iphone Trapani

Sabato 5 febbraio, ore 17, Clinica Iphone Trapani vs Cus Catania

Mercoledì 16 febbraio, ore 19,30, Clinica Iphone Trapani vs Orlandina Basket

Mercoledì 23 febbraio, ore 20, Real Basket Agrigento vs Clinica Iphone Trapani

Sabato 5 marzo, ore 17, Clinica Iphone Trapani vs Leonardo da Vinci Palermo

Il roster granata Under 17 Eccellenza

Alessandro Accardo

Antonino Alestra

Pietro Burgarella

Giorgio Cammarasana

Samuel Chen

Andrea Ferrari

Andrea La Commare

Sergio Li Mandri

Andrea Ligotino

Salvatore Linares

Alessio Parisi

Francesco Sanfilippo

Ettore Sobrà

Giuseppe Sugameli

Giuseppe Terranova

Ivan Virgillito

Allenatore: Andrea Anteri

Assistente Allenatore: Sergio Solina

Preparatore Atletico: Davide Scontrino

Dirigente: Giuseppe Accardo



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI