Il palermitano dell’Eredivisie convocato in Nazionale

Il classe 2000 Giacomo Quagliata è un calciatore palermitano che nel capoluogo siciliano ha giocato veramente poco. Nel 2016, infatti, lascia la società “Calcio Sicilia” perché acquistato dalla Pro Vercelli, dove giocherà nel settore giovanile. Ed è proprio la cittadina piemontese a svolgere un ruolo fondamentale nella sua vita e nella sua carriera calcistica. Dopo un paio d’anni giocati con la maglia di uno dei club più antichi d’Italia, alternati da qualche trasferimento in prestito (Latina e Bari), arriva la chiamata dell’Eredivisie, ovvero la Serie A olandese.

E’ l’Heracles a richiedere il terzino palermitano in forza alla Pro Vercelli. Il club della città di Almelo, meno di centomila abitanti, nota le prestazioni sulla corsia mancina del 21enne del capoluogo siciliano e senza esitare decide di portarlo in Olanda. Non è stato facile lasciare l’Italia a 20 anni per trasferirsi nei Paesi Bassi inseguendo il proprio sogno, ha ammesso il giovane calciatore durante diverse interviste. Nonostante questo, però, nella sua prima stagione nel massimo campionato olandese, Quagliata viene schierato in campo ben 25 volte, diventando “padrone” della fascia sinistra del club. Anche quest’anno il tecnico Frank Wormuth continua a puntare sull’esterno difensivo di Palermo, che infatti ha già collezionato 10 presenze tra Eredivisie e Coppa.

La notizia che ha messo in risalto per l’ennesima volta il giovane calciatore palermitano è di pochi giorni fa: prima chiamata con la Nazionale Italiana Under 21 per il difensore dell’Heracles Almelo Giacomo Quagliata. Il CT Paolo Nicolato, infatti, ha deciso di puntare anche sul terzino siciliano per il prosieguo del cammino europeo degli Azzurrini. Il prossimo impegno è in programma venerdì 12 novembre al “Tallaght Stadium” di Dublino contro la Repubblica d’Irlanda, a partire dalle 18.30. E magari potrebbe esordire proprio con la maglia azzurra il 21enne palermitano, così da coronare un altro sogno nel suo percorso di crescita calcistico.



