Ruba fede durante i controlli: individuato e denunciato

CATANIA – Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato per essersi impossessato di una fedina di oro bianco da una vaschetta avvenuto durante i controlli di sicurezza nell’aeroporto di Catania. Dopo la denuncia del furto gli agenti della Polizia di Frontiera hanno analizzato immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ed accertato che un altro passeggero, trovato l’anello, se ne era impossessato invece di riconsegnarlo al personale di vigilanza. Il passeggero in questione è stato bloccato nella sala partenze. La fedina è stata riconsegnata al legittimo proprietario.



