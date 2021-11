SF Foil Cup 2021, weekend a Sferracavallo con i big della vela

Si è tenuta a partire dalle ore 17.00 la conferenza stampa di presentazione della SF Foil Cup 2021 – 69F Pro Cup. Nello scenario dell’Oratorio Sant’Elena e Costantino, sede della Fondazione Federico II, è stata presento l’evento che prenderà il via domani 12 novembre e durerà fino a domenica.

Sei team. Diciotto velisti, protagonisti dei più importanti circuiti del mondo. Sei velocissime imbarcazioni, Persico69F. Organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo – in sinergia con 69F e le Istituzioni – la manifestazione, la prima nel suo genere per la città di Palermo, porta in se tutti i presupposti affinché diventi un appuntamento fisso della scena velica siciliana e non solo.

Al timone delle velocissime Persico 69F ci saranno: il direttore sportivo del CVSF, Francesco Bruni (timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli), la velista spagnola Támara Echegoyen (oro alle Olimpiadi di Londra 2012), Phil Roberston (due volte vincitore del World Match Race Championship), Ruggero Tita e Dylan Fletcher (ori olimpici agli ultimi Giochi di Tokyo) e l’olandese Cas van Dongen alla guida del team vincitore del circuito 69F Youth Foiling Gold Cup. Barche in acqua, domani (dalle 12) e Sabato per le regate di flotta. Domenica, la classifica finale delle due giornate definirà il tabellone degli scontri diretti fino alla proclamazione del vincitore. La Cup sarà visibile anche dal Village – allestito in via Scalo di Sferracavallo, nei pressi della sede sportiva del CVSF al porticciolo – una tribuna naturale, un punto di contatto tra il mondo a terra e il campo di regata.

L’intervento di Francesco Bruni

Un’occasione unica per Palermo: “Questa è la prima volta che team di velisti professionisti regatano sui 69F e sono molto entusiasta di vedere barche con foil a Palermo – dice Checco Bruni -. Tra gli iscritti, anche un team solo femminile e un team Under25: una buona combinazione, sono certo ci divertiremo molto. Sarà un grande evento per inaugurare la prima edizione della SF Foil Cup e concludere la stagione 2021 di 69F”.

La SF Foil Cup 2021, “è ideale per promuovere la Sicilia. Il brand e l’attrattività territoriale che unisce bellezza dei siti e iniziative culturali – afferma Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico Il – si integrano con competizioni dall’alto valore sportivo in grado di esaltare le caratteristiche connotative dell’Isola. Ma c’è di più: le imbarcazioni in gara sono di ultima generazione, ancora poco conosciute persino dai velisti professionisti, sono utili a legare l’immagine della Sicilia all’innovazione tecnologica in chiave eco”.

“Auspichiamo che la SF Foil Cup dice Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo Velico Sferracavallo appassioni e avvicini a questo sport quanta più gente possibile. Questo, da sempre, è uno degli obiettivi primari del nostro Circolo, promuovere la vela e il territorio. La SF Foil Cup ha, dunque, l’ambizione di unire all’aspetto prettamente sportivo, elementi che rimandano alla tradizione, ai giovani e alla storia della nostra Terra”



