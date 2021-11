Era scomparso da giorni, tornato a casa a Legnano Sebastiano Bianchi

Il cestista del Legnano non aveva dato notizie da alcuni giorni e la sua auto era stata ritrovata nei pressi del lago Maggiore

LEGNANO – E’ tornato a casa Sebastiano Bianchi, il giocatore del Legnano Basket, 29 anni, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. Il cestista che, dopo il ritrovamento della sua auto, i vigili del fuoco hanno cercato a lungo nelle acque del Lago Maggiore temendo si fosse suicidato, non ha per ora spiegato i motivi della assenza, che tanto ha fatto preoccupare i genitori. Ieri il fratello aveva lanciato un accorato appello su Facebook e i compagni di squadra si erano rivolti a ‘Chi l’ha visto?’.



