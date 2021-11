Vaccino anti Covid, Speranza annuncia la terza dose per i 40enni

ROMA – Il ministro Speranza annuncia dal 1 dicembre la terza dose di vaccino “anche per chi ha tra 40 a 60 anni” e chiederà l’obbligo del ‘booster’ per i sanitari. Il governo valuterà se modificare la validità del Green pass “se emergeranno nuovi dati”. Fiducia al Senato sul decreto che estende il pass ai luoghi di lavoro. Nelle ultime 24 ore 7.891 positivi e 60 morti, in crescita i ricoveri, tasso di positività all’1,6%. Picco di casi nel Nord Est, in Veneto mille in un giorno. La Germania ha registrato ieri un record di 50.196 nuovi contagi. È la prima volta che supera i 50.000 casi giornalieri dall’inizio della pandemia.



