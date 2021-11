Via il canone Rai dalla bolletta della luce, ecco quando

ROMA – Dal 2023 il canone Rai non sarà più collegato alla bolletta dell’energia elettrica. E’ quanto deciso dal governo italiano in accordo con la Commissione europea. Dunque, la bolletta diminuirà di 9 euro al mese per 10 mesi all’anno.

Il canone in bolletta era stato voluto dal Governo Renzi nel 2015 per diminuire la percentuale di italiani furbetti evasori del canone Rai. Gli evasori, in questi anni, sono diminuiti dal 36% al 10%.

Per tutto il prossimo anno, dunque, il canone sarà ancora pagato tramite la bolletta dell’energia elettrica, per poi scomparire a partire da gennaio 2023. Ciò determinerà il fatto che il canone sarà comunque pagato ma a parte. Ancora da stabilire le modalità.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI