‘Austria, lockdown a Natale per i non vaccinati’

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg non esclude un lockdown per i non vaccinati a livello nazionale, dopo l’annuncio dell’Alta Austria di intraprendere questo provvedimento per spezzare la curva dei contagi. Un lockdown dei no vax “sembra inevitabile”, ha detto Schallenberg, precisando che non ci sarà “un lockdown di solidarietà dei vaccinati”. “Non comprendo perché due terzi della popolazione dovrebbe limitare le proprie libertà solo perché un terzo esita” a vaccinarsi, ha aggiunto il cancelliere. E poi: “Questo Natale sarà scomodo per i non vaccinati”.



