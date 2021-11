Catania, Axpo smentisce: “Nessun coinvolgimento”

"Tutte le comunicazioni relative ad operazioni di sostegno allo sport vengono da noi rilasciate in modo trasparente a media e stakeholder"

CATANIA – “Axpo Italia smentisce qualsiasi genere di coinvolgimento o manovra di sponsorizzazione a favore del Calcio Catania. Il nostro supporto allo sport Italiano avviene in modo costante su diverse realtà locali di molti territori italiani e questo impegno è culminato nella partnership con Italia Team alle ultime Olimpiadi di Tokyo2020”. Così in una nota la divisione italiana della compagnia energetica accostata al club etneo, soprattutto in relazione alla questione relativa al pagamento degli stipendi dei calciatori rossazzurri.

“Rilasciamo tutte le comunicazioni relative ad operazioni di sostegno allo sport proattivamente e in modo trasparente a media e stakeholder – conclude il comunicato di Expo Italia -. Una trasparenza che da sempre caratterizza l’azienda”.



