Comunali a Palermo: partiti di centrodestra lavorano al programma

PALERMO – Stanno lavorando alla definizione di piattaforme programmatiche i partiti del centrodestra che si sono ritrovati lo scorso lunedì al primo vertice di coalizione per discutere delle comunali a Palermo della primavera prossima. Le proposte saranno valutate, per cercare una sintesi, nel prossimo incontro che dovrebbe svolgersi tra una decina di giorni. Ieri la Lega ha riunito la classe dirigente locale per un’analisi delle criticità e per redigere il piano da presentare agli alleati.

Primi vertici di coalizione

Intanto, emerge che al primo vertice, oltre alle sei sigle presenti in Assemblea (Lega, Fi, Mna-autonomisti, Udc, DiventeràBellissima e FdI) ha partecipato anche un rappresentante di Sicilia Futura, il movimento che di recente ha stretto un accordo politico con Forza Italia proprio per le amministrative del prossimo anno: al tavolo di coalizione era presenta il consigliere comunale Giovanni Inzerillo, che in Consiglio comunale fa parte del gruppo Sicilia Futura-Italia Viva. Sul candidato sindaco, in ambienti di coalizione la sensazione è che la scelta possa arrivare entro la fine dell’anno e che sarà concordata con i vertici nazionali dei partiti nell’ambito di una discussione sulle grandi città che andranno al voto in Italia.



