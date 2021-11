Contessa Entellina isolata, i vigili del fuoco liberano le strade – VIDEO

PALERMO – Da ieri pomeriggio i Vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo stanno intervenendo nel paese di Contessa Entellina, nel Palermitano, lungo la Strada Provinciale 12, per rimuovere fango e detriti che avevano invaso la carreggiata ed erano stati trasportati dalle forti piogge. Il paese per molte ore è rimasto isolato su più fronti. Sul posto sono intervenuti i pompieri del gruppo operativo speciale con pale gommate ed escavatori per liberare le arterie viarie.

L’intervento sulla strada provinciale 12



