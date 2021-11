Controlli nei cantieri a Palermo: lavoratori in nero, 12 denunce

PALERMO – I carabinieri del nucleo tutela e lavoro del comando provinciale di Palermo hanno effettuato dei controlli in alcuni cantieri edili della provincia: in particolare Terrasini, Altofonte, Caccamo, Corleone e Prizzi.

Cantieri irregolari

Sette cantieri sono risultati irregolari con decine di lavoratori in nero che presentavano irregolarità nei contratti di lavoro. Per 4 imprenditori è scattata la sospensione dall’attività per le gradi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Le sanzioni

Dodici datori di lavoro e committenti sono stati invece denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza basilari (ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione ed informazione dei lavoratori e mancata fornitura dei dispositivi di protezione).

Le sanzioni emesse ammontano complessivamente ad oltre 190mila euro.



