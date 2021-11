Controlli sul cavalcavia in autostrada: chiuso un tratto per sette ore

Autostrade Siciliane mette sotto esame lungo la Tangenziale di Messina il cavalcavia n. 1 della A18, il primo in direzione Catania subito dopo il casello di Tremestieri. Lo rende noto il Consorzio autostrade siciliane. Nella notte tra martedì e mercoledì, tecnici e consulenti scientifici verificheranno il comportamento strutturale ed elastico del manufatto.

Le uscite obbligatorie

Le indagini saranno eseguite tra le 23 di martedì 16 e le 6 di mercoledì 17. Il tratto autostradale tra Tremestieri e San Filippo verrà pertanto chiuso in quelle ore e saranno istituite le uscite obbligatorie agli svincoli di Tremestieri per chi viaggia in direzione Messina e di San Filippo per chi viaggia in direzione Catania.

