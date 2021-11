Dazn ci ripensa: nessuno stop alla doppia utenza

ROMA – Dazn ci ripensa. Almeno per questa stagione non ci sarà alcuno stop alla visione in contemporanea su due device con un singolo abbonamento. Lo ha comunicato con una nota la tv in streaming che detiene i diritti televisivi della serie A e di altri eventi sportivi.

Pochi giorni fa da Dazn erano emerse indiscrezioni sulla modifica contrattuale a campionato in corso che avrebbero portato all’eliminazione della possibilità di vedere con un abbonamento i contenuti prodotti su due device. Una mossa che aveva scatenato polemiche sui social e portato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a convocare i vertici della piattaforma Ott.



