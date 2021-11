Fiumedinisi, torrente invade la strada, bloccata la circolazione

Ancora danni e disagi per il maltempo in Sicilia

Ancora disagi provocati dal maltempo in Sicilia. La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico ai km 25,300 e 35,300, nei comuni di Alì Terme e Sant’Alessio Siculo, per via dell’innalzamento del livello delle acque dei torrenti Agrò e Fiumedinisi, che ha causato l’allagamento delle passerelle provvisorie.

Anas sul posto

“Il personale – comunicano da Anas è sul posto per la gestione della viabilità, il cui itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A18”.

