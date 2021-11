GesanCom Fly Marsala: oggi sfida contro la Saracena

MARSALA- Terza trasferta per la GesanCom Fly Marsala che sabato 13 novembre affronterà, alla Palestra Comunale di Brolo, la Saracena di Coach Cortese. Le peloritane, reduci, nell’ultimo turno, da una sconfitta a Catania contro la Planet, occupano il quarto posto in classifica con 8 punti. E, come la Fly Volley, non hanno ancora sfruttato il turno di riposo che a loro verrà imposto, nel proseguo, dalla formula del girone P del Campionato di B2. Proprio questo ultimo passo falso aumenta la pericolosità delle messinesi che fino a quel momento vantavano un percorso di tre vittorie consecutive.

In casa GesanCom Fly, il Coach Adornetto spegne l’euforia dei successi ottenuti, caricando la squadra di responsabilità e determinazione, cosciente che la strada è lunga. Anche se la squadra gode di un ottimo momento di forma e di morale per i risultati ottenuti, l’impegno di Capitan Scirè e compagne non si è affievolito di un solo attimo. Anzi, la concentrazione aumenta di giorno in giorno ed in palestra si pensa ad affrontare le insidie agonistiche di questo appassionante Campionato.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, sabato 15 novembre dal profilo Facebook “Asd La Saracena Volley”. Dirigeranno la gara i Sig.ri Fioria Carmelo ed Ippolito Andrea.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI