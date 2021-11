Il regista La Rosa premiato alla Camera dei Deputati

Francesco La Rosa, regista e videomaker etneo, ha ricevuto, a ottobre, diversi premi e menzioni per l’impegno nel sociale rappresentato nelle sue opere cinematografiche presso la Camera dei Deputati, nell’aula dei gruppi parlamentari, a Roma. La cerimonia di premiazione ha visto, in apertura, la proiezione del mediometraggio “Umanamente Totò poi il comico” al quale, Francesco La Rosa, ha partecipato come collaboratore tecnico nel mixage, ottimizzazione e post-produzione.

Il regista e videomaker etneo ha ricevuto, nella stessa cerimonia, la medaglia della Regione Lazio e il premio De Curtis per il mediometraggio “Maledettissima tu” che l’anno scorso, a causa dell’emergenza sanitaria, non era stato possibile consegnare al vincitore. “Umanamente Totò poi il comico” ha ottenuto il nullaosta dal Mibact per essere proiettato nelle sale cinematografiche. Un docufilm dedicato alla figura di Totò dal punto di vista umano e che ha suscitato diverso interesse in Francia e negli States.

Premi e menzioni che confermano l’ottimo lavoro di Francesco La Rosa e delle sue produzioni cinematografiche indipendenti.



