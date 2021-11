In malattia ma alla protesta no green pass: licenziato

TRIESTE – Fabio Tuiach, portuale di Trieste ed ex consigliere comunale di destra, è stato licenziato dall’Autorità portuale di cui era dipendente. Tuiach, uno dei protagonisti delle proteste all’esterno del varco 4 e in piazza Unità, avrebbe preso parte alle manifestazioni no green pass durante la sua assenza dal lavoro per malattia. Fatto che ha determinato il licenziamento. Tuiach, ex pugile, risulterebbe in malattia dal 19 ottobre e si sarebbe difeso sostenendo di essere uscito negli orari consentiti dalla legge. Il portuale, però, secondo l’Autorità portuale, sarebbe stato visto, fotografato e filmato anche in altri orari.



