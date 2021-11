L’escavatore si ribalta, trappola mortale per un 64enne

CASTROREALE (MESSINA) – Un uomo di 64 anni è morto nel pomeriggio di oggi a seguito del ribaltamento dell’escavatore con il quale stava eseguendo dei lavori a Castroreale, in provincia di Messina, in contrada Vignale. L’uomo, secondo le prime sommarie informazioni, stava effettuando dei lavori per conto del Comune.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della sezione Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto e della stazione di Castroreale che, agli ordini del capitano Lorenzo Galizia, stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Intervenuti anche il magistrato di turno e gli uomini dell’ispettorato del lavoro. Non è escluso che, prima dell’incidente, il 64enne potesse avere accusato un malore.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI