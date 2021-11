LIPARI (ME) – Un isolano di 59 anni anni è stato trovato morto in casa, a Lipari, dove viveva da solo in località Cugne. A dare l’allarme è stato un familiare che all’alba ha notato la luce accesa nell’abitazione.

I carabinieri, dopo le prime indagini, hanno inoltrato il fascicolo alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il pm di turno ha disposto l’autopsia per risalire alle cause del decesso.



