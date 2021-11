Maltempo, acqua torbida nel Trapanese: stop alla distribuzione

Dopo Palermo disagi anche in altre zone dell'Isola colpite dal nubifragio

Non solo nel Palermitano. I disagi provocati dal maltempo sulla distribuzione dell’acqua si fanno sentire anche nel Trapanese. Sicilacque ha infatti sospeso la distribuzione di acqua nei comuni di Trapani, Erice, Valderice, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Alcamo, Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita, oltre a Montevago e Santa Margherita Belice.

“Abbiamo dovuto sospendere il trattamento presso il potabilizzatore di Sambuca di Sicilia – si legge in una nota diramata da Siciliacque – per l’improvviso aumento della torbidità dell’acqua grezza proveniente dall’invaso Garcia, dovuto alla piena del fiume Belice per le ingenti precipitazioni verificatesi nelle ore precedenti”.

