Marsala, due giovani pestati nella notte: scattano otto denunce

Blitz dei carabinieri a Marsala. Otto le persone sono state denunciate dai militari dell’Arma: sarebbero i responsabili di una aggressione ai danni di due giovani di 23 e 22 anni, accerchiati e presi a calci e pugni nella notte tra il 10 e l’11 di ottobre all’interno dell’Antico Mercato. L’intervento dei carabinieri è riuscito a bloccare il pestaggio che si è concluso con la frattura del naso per il 23enne e diverse contusioni per l’altro giovane. Grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza, le testimonianze di alcune persone presenti e delle stesse vittime, sono stati denunciati otto giovani, cinque appena maggiorenni e tre minorenni: i carabinieri hanno perquisito le loro abitazioni e sono stati sequestrati gli abiti indossati dai ragazzi quella sera.

“Diversi casi negli ultimi mesi”

“L’attività di polizia giudiziaria – spiegano i carabinieri – si inquadra nel più ampio contesto della repressione dei comportamenti violenti, accaduti soprattutto nei fine settimana degli ultimi mesi. E proprio nei weekend vengono svolti mirati servizi di prevenzione da pattuglie dell’Arma con le altre forze dell’ordine. L’intensificazione dei controlli nel centro storico ha portato già diversi risultati operativi, come il recente arresto operato dai Carabinieri di 5 soggetti per diverse aggressioni e la denuncia di 13 persone per vari reati, nonché la segnalazione alla Prefettura 20 giovani per detenzione di stupefacenti. Molti dei giovani ritenuti più violenti sono stati raggiunti da DASPO urbano e pertanto non possono avvicinarsi ai locali della movida”, concludono.

