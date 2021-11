Nuoto Catania alla ricerca di punti contro Posillipo

Dopo la prima vittoria esterna conquistata sabato a Roma contro la Lazio, l’ADR Nuoto Catania è pronta a tornare a giocare, per continuare a conquistare preziosi punti approfittando dei due match interni consecutivi, domani contro il Posillipo e sabato 20 novembre contro l’Anzio. Scontri tanto difficili quanto importanti in ottica classifica.

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato, alla vigilia del match: “Veniamo da una vittoria sofferta ma importantissima, abbiamo imboccato una strada importante che vogliamo continuare a percorrere, consci delle difficoltà che incontreremo, Il Posillipo è un’ottima squadra e per batterla ci sarà bisogno della miglior Nuoto Catania. Faremo tesoro degli errori di sabato scorso e ci porteremo la consapevolezza di quanto buono fatto sino ad ora. Ho la fortuna e l’onore di allenare un gruppo di ragazzi che hanno sempre rappresentato con onore i colori che rappresentano e sono certo che sabato non saranno da meno”.

Samuele Catania

L’attaccante rossazzurro Samuele Catania analizza così il momento della sua squadra: “Veniamo da una prestazione non degna delle precedenti ma abbiamo conquistato tre punti d’oro.Abbiamo lavoro duro tutta settimana, domani cercheremo di evitare gli errori che abbiamo commesso contro la Lazio. Il Posillipo è un ottima squadra con una lunghissima storia alle spalle. Siamo consapevoli nei nostri mezzi, far punti domani significherebbe avvicinarci sempre di più al nostro obiettivo stagionale nonché la salvezza diretta”.La partita in programma domani alle 15.00 alla Scuderi verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Nuoto Catania”, e su “Sport Web Sicilia”.



