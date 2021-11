Nuovi positivi sotto quota 600, aumenta l’incidenza I DATI

Sotto quota 600 i nuovi casi di Covid in Sicilia. I nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, sono 546 a fronte di 23.109 tamponi processati. L’incidenza sale a 2,4% (ieri era al 2,3%). L’isola è al settimo posto per contagi, dopo Lombardia con 1.103 casi, Lazio con 1.073, Veneto con 1.029, Campania con 869, Emilia Romagna con 712 e Friuli Venezia Giulia con 577 casi. Gli attuali positivi sono 8.985, con un aumento di 126 casi.

I guariti sono 413 mentre si registrano 7 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.085. Sul fronte ospedaliero sono adesso 358 i ricoverati; 10 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 50, tre in più rispetto a ieri . Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo registra 101 nuovi casi, Catania 162, Messina 124, Siracusa 47, Ragusa 23, Trapani 26, Caltanissetta 15, Agrigento 33, Enna, 15.

Intanto la Regione Siciliana ha istituito la zona arancione per due città che hanno visto aumentare i numeri dei positivi.

In Italia

I nuovi positivi al Covid in Italia, nelle ultime 24 ore, sono 8.516, mentre ieri erano 8.569. Le vittime sono 68, una in più rispetto a ieri quando furono 67. Sono 110.659 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 3.739 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.843.957, i morti 132.686. I dimessi e i guariti sono invece 4.600.612, con un incremento di 4.715 rispetto a ieri.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI