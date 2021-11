PALERMO – Esplosione al nono piano di un palazzo in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. A provocare il rogo sarebbe stata una bombola di gas o una caldaia. I residenti dell’intero edificio sono stati evacuati. Difficoltose le operazioni di soccorso anche perché in zona il venerdì si svolge il mercatino. Oltre ai vigili del fuoco, che stanno operando con diverse squadre, ci sono anche le ambulanze del 118.

Il video dell’esplosione in via Ammiraglio Rizzo di Matteo Giordano

In aggiornamento



