Palermo, Pelagotti: “Possiamo giocarcela con tutti”

PALERMO – “Siamo in un momento positivo, dobbiamo continuare su questo passo e con questo ritmo. Mettere punti in classifica e cercare di arrivare più lontano possibile”. Così Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, intervenuto ai microfoni di TRM. L’estremo difensore rosanero è uno dei titolatissimi della formazione di Filippi e da ormai tre stagioni rappresenta un punto di riferimento per la squadra e il gruppo: “Nella prima parte di stagione c’è stato un leggero calo, anche se credo la squadra sia stata spesso cinica, soprattutto nei momenti più difficili – ha aggiunto Pelagotti -. Tanti pareggi hanno fatto comodo, un calo ci può stare ma siamo stati bravi a superare tutto. Contro la Turris è stato una storia a parte. Per fortuna è passato tutto, ma giornate storte così possono capitare”.

Pelagotti si è poi soffermato anche sulla corsa al primo posto, attualmente occupato dal Bari: “Possiamo giocarcela tranquillamente con tutti, anche se è necessario ragionare partita per partita, non avendo troppa proiezione verso il futuro. Rispetto all’anno scorso abbiamo un anno in più d’esperienza sulle spalle. Adesso sappiamo come affrontare i problemi, oltre ad aver trovato un allenatore che sa perfettamente cosa vuole la squadra. Filippi vuole sempre condurre il gioco, cercando di avere il pallino del confronto, anche se non sempre riesce. In tanti hanno ormai capito che bisogna aspettarci – ha sottolineato il portiere -. Più vai avanti e più ti studiano, e magari in casa facciamo fatica a trovare il gol perché molte formazioni si chiudono a riccio per difendersi”.

Adesso il Palermo è atteso da un doppio impegno interno che potrebbe dare ulteriore slancio alla classifica: “Potenza e Paganese? Non ci interessa il nome dell’avversario, né possiamo pensare ad alcun tipo di jolly o passo falso. Noi dobbiamo affrontare tutte le sfide allo stesso modo, cercando di portare a casa tre punti fondamentali per il nostro prosieguo”, ha concluso Pelagotti.



