Reddito di cittadinanza, scoperti altri quattro ‘furbetti’ nel Palermitano

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in collaborazione con l’Inps, hanno individuato 4 soggetti residenti a Prizzi (Pa), Godrano (Pa), Roccamena (Pa) e Palermo, che percepivano in modo illecito il reddito di cittadinanza. Le fiamme gialle hanno accertato che i “furbetti” avevano presentando domande senza dichiarare tutta una serie redditi percepiti o alcune proprietà o isee più bassi in modo tale da ottenere il sussidio.

Dai lavoratori in nero alla retta pagata dalla Regione

C’era chi aveva il figlio in comunità alloggio con la retta pagata dalla Regione, o chi si trovava in un centro per rifugiati insieme al figlio o ancora chi svolgeva un’attività in nero. Tre sono stati denunciati alla Procura di Termini Imerese e all’Inps per il recupero delle somme già indebitamente percepite, pari complessivamente a circa 21 mila euro. Il quarto soggetto è stato segnalato all’Inps competente territorialmente per disporre l’immediata decadenza ed il recupero del beneficio indebitamente percepito ammontante complessivamente a oltre 3.500 euro.

