Riconoscimento di negozio storico a 45 attività: la fotogallery

PALERMO – Ormai sono parte del patrimonio imprenditoriale della città di Palermo e della provincia. Hanno superato crisi economiche e hanno saputo innovarsi per fronteggiare le nuove esigenze di mercato: altre 45 attività imprenditoriali hanno ottenuto oggi il riconoscimento di “negozio storico” per avere raggiunto i 50 anni di vita ed essere dunque, a pieno titolo, uno dei “monumenti vivi” della vita produttiva della città. Lo dice Confcommercio Palermo.

La manifestazione di premiazione si è tenuta domenica al cinema Rouge et Noir ed ha avuto il patrocinio del Comune di Palermo che ha conferito a ciascuno dei “negozi storici” le tessere preziose del mosaico Palermo, consegnate dal vicesindaco Fabio Giambrone.

Le attività in questione sono: 42 sono di Palermo e tre della provincia. Agenzia la Rosa – Amato Argenteria – Antica Agnelleria della famiglia Arena – Antico Panificio Lo Coco – Athena Antichità – Bar Rosanero – Carrozzeria Pellerito – Cartoleria Crisci – Casale Firrantello Pasta – Cinema Rouge et Noir – Di Marco Calzature – Drogheria del Gusto Vineria – Edicola Amico Claudio – Edicola Siddiolo – Enoteca Ai Vini d’Oro – Erboristeria Arrivas – Farmacia Vittorio (di Termini Imerese) – Gioielleria Gioie – Guccione Maestro Panificatore – Hotel Baia del Capitano – Hotel Le Calette – Ing. Agrò & C. – La Cambusa – Macelleria Bilello – Maestri Cottone Ricami – Manno Gomme – Marena Caffè 1970 (di San Cipirello) – Mercurio Libreria – Michele Inzerillo – Michele Matranga Gioielli – Officina Ceraolo 1968 – Ottica Minacapelli – Pasticceria Cappello – Pasticceria Costa – Pasticceria Magrì – Pasticceria Palazzolo (di Cinisi) – Patania Calzature – Pelletteria Di Franco – Pizzeria Italia – Primizie Alimentari e Sapori – Romagnolo Calzature – Sinagra – Studer La Cicogna – Tipografia dell’Università – Tlc Stampa digitale Famiglia Scalici.

In alto la fotogallery pubblicata da Confcommercio con i titolari delle attività che hanno preso parte alla cerimonia di premiazione.