San Cristoforo, controlli a tappeto: case e locali

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia” e supportati da personale della “Enel Distribuzione S.p.A.” e dell’ASP, hanno realizzato un servizio di controllo nello storico quartiere di San Cristoforo, finalizzato a garantire il rispetto della normativa igienico sanitaria ed al contrasto dell’illegalità diffusa.

In particolare, le numerose verifiche effettuate hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria per furto aggravato di 4 donne tra i 28 e gli 86 anni, abitanti nelle vie Curia, Sardo, Acquicella e Calanna le quali, nelle rispettive abitazioni, usufruivano di energia elettrica mediante un allaccio abusivo alla rete pubblica con tutto danno delle tasche degli utenti onesti ed in regola con i pagamenti.

Nello stesso ambito è stato denunciato anche il 28enne titolare di un panificio in via Antonino di Sangiuliano, il quale ha pensato bene di fare altrettanto con il proprio impianto elettrico così da aumentare i profitti del proprio esercizio commerciale con minore esborso dei relativi costi di gestione.

E’ stata effettuata la verifica sanitaria in alcuni rivendite di carni, a seguito della quale sono state sanzionate le titolari di due macellerie, l’una sita in via Acquicella e l’altra in via Plebiscito.



