Sicilia, gli azzurri fanno quadrato: “Protagonisti del centrodestra”

MAZARA DEL VALLO – Gli azzurri fanno quadrato e lanciano la sfida per la leadership del centrodestra. “Sarà un momento straordinario, il partito dopo l’emergenza sanitaria riparte sotto la guida del presidente Miccichè”. Con queste parole l’assessore regionale Toni Scilla parla della kermesse “Forza Italia – La nostra Forza” che a partire da oggi pomeriggio andrà in scena nella sua Mazara del Vallo. Una reunion del popolo azzurro siciliano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

A inficiare l’organizzazione della tre giorni sono state le condizioni di salute del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè che “per delicati problemi di salute che lo hanno costretto in ospedale”. “Oggi resterà a riposo ma sarà presente sabato e domenica”, spiega scilla. La vicenda, dicono dai vertici di Forza Italia, ha pesato non poco sull’annullamento del tavolo sul centrodestra che si sarebbe dovuto tenere oggi pomeriggio e che ha scatenato una serie di rumors incontrollati. Protagonista, neanche a dirlo, il presidente della Regione Nello Musumeci.

“Non è vero che ci sono state defezioni”, spiega Scilla. “Avevamo pensato di fare un panel sul centrodestra il venerdì, ma a causa del ricovero di Gianfranco è saltato e ha condizionato il programma”, spiega. Insomma, alla fine il tavolo è saltato ma il presidente Musumeci dovrebbe essere presente in veste istituzionale.

Tra gli ospiti più attesi ci sono il coordinatore nazionale Antonio Tajani, i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, il senatore Maurizio Gasparri e il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Sul palco di Mazara si alterneranno anche i quattro assessori regionali azzurri (Marco Falcone, Marco Zambuto, Toni Scilla e Gaetano Armao) e la deputazione regionale. Domenica in collegamento video anche il presidente Berlusconi interverrà alla kermesse.

“Parleremo del governo regionale, di quello che abbiamo fatto e di quello che ancora dobbiamo fare”, dice Scilla e lancia il guanto di sfida. “Saremo protagonisti del centrodestra di questo governo e di quello che verrà”. Scilla mette l’accento sul ruolo di primo piano del coordinatore Miccichè: “Gianfranco è il naturale coordinatore del centrodestra per la sua storia politica”.



