Siracusa, blitz dei carabinieri nelle zone dello spaccio

SIRACUSA – Blitz antidroga questa mattina dei carabinieri nella zona nord di Siracusa. Perquisite 15 abitazioni, controllate 81 persone e 37 veicoli: arrestato in flagranza, grazie al fiuto di una delle unità cinofile, un 26enne per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di 10 grammi tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. Denunciato un 20enne per detenzione illegale di armi e munizioni, che aveva una pistola giocattolo modificata, con canna semi occlusa e di 50 proiettili calibro 9 parabellum.

Denunciati anche un 28enne per porto illegale di armi, in quanto trovato in possesso di due coltelli a serramanico e un 37enne per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Ed infine denunciati una 30enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito; e un 68enne e un 31enne per furto di energia elettrica. Segnalata al Comune la presenza di numerosi rifiuti solidi urbani di vario genere, all’interno di un’area verde adiacente i complessi di edilizia popolare. All’operazione hanno preso parte 80 carabinieri del comando provinciale, dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, del nucleo cinofili di Nicolosi e del 12 Elinucleo di Catania.

