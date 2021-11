Ted Formazione lancia una masterclass gratuita di Fotografia con i coach di Canon ed Elinchrom

Le tecniche del ritratto fotografico e della fotografia nel mondo della moda e le competenze nella gestione delle luci in studio. Sono questi i temi centrali della masterclass gratuita di fotografia che si svolgerà domenica 21 novembre a Monreale dalle 9.00 alle 18.00. L’evento è organizzato dall’associazione Ted Formazione e dal suo istituto di fotografia e cinema “Henri Cartier Bresson“, in collaborazione con Canon Academy, Elinchrom e Fotogrammi.

La giornata è rivolta a 100 appassionati di fotografia e rappresenta un’occasione di alta formazione con due docenti riconosciuti dalle due aziende leader nella produzione di strumenti per la fotografia: Mariano Bevilacqua, coach di Canon e Roberto Marini, coach di Elinchrom.

Al 27 di via Baronio Manfredi a Monreale, sede di Ted Formazione che ospieterà l’evento, sono iniziati i preparativi per accogliere coloro che si iscriveranno alla lezione. “L’evento – spiega Antonino Marfia, direttore di Ted Formazione – sancisce la collaborazione del nostro ente di formazione con Canon ed Elinchrom. Una collaborazione di cui andiamo molto felici e che speriamo possa essere sempre più stabile. Come formatori di nuovi professionisti – aggiunge – riteniamo che il settore della fotografia sarà capace di creare occasioni di lavoro grazie all’intensificarsi dell’importanza delle immagini nel mondo della comunicazione. Il nostro impegno è così quello di essere protagonisti di questa sfida formativa”.

I docenti

Mariano Bevilacqua, docente e formatore per Canon Italia, terrà una lezione sulla fotografia di ritratto e di moda. Spinto dalla passione viscerale per la musica e per la danza, per anni ha vissuto a Londra, dove ha frequentato il Royal College of Music e dove ha avuto la possibilità di incontrare, guardare e ammirare i migliori artisti, lavorando con le più importanti compagnie di spettacolo per fare in modo che tutti potessero percepire quell’emozione, quella vibrazione vissuta in quel momento davanti a una performance.



Roberto Marini, coach di Elinchrom, tratterà invece il tema della gestione delle luci in studio. Marini ha vissuto nel mondo della fotografia sin dalla culla. Figlio di un padre che iniziò a commercializzare i primi flash elettronici arrivati in Italia. Oggi, oltre a lavorare come commerciale del mondo del lighting per il video e la fotografia, Roberto si occupa anche della formazione.

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso un apposito form online (link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHxI5vCxWjrRH43wklK3YWZNT0CRmYpE36Dg1DMqeAJJiFQ/viewform?fbclid=IwAR2OBmL7gLFrbSRhRSzHrso0Yq5hc0x80-eeiHReyFZu1WZu-EY2TQi2gqQ )che è possibile trovare sulla pagina Facebook e sul sito di Ted Formazione oppure si può chiamare la sede dell’associazione al numero 0916401275. All’evento si partecipa muniti di green Pass. Anche il pranzo sarà gratuito: sarà offerto dall’organizzazione e sarà preparato dagli allievi del corso di Ristorazione di Ted Formazione.

La masterclass di fotografia sarà inoltre l’occasione per presentare le nuove tecnologie della Canon e di Elinchrom, nonché per conoscere da vicino i corsi di fotografia organizzati da Ted con cadenza bimestrale.

I corsi dell’ente di formazione

Con le sue sedi dislocate nel territorio della provincia di Palermo e Trapani (nella stessa Palermo, e poi a Monreale, Carini, Belmonte Mezzagno, Corleone, Misilmeri e Castelvetrano) Ted è un ente di formazione che opera nel territorio in diversi settori. L’ente organizza principalmente corsi gratuiti IeFP, di istruzione e formazione per giovani dai 13 ai 17 anni. Inoltre la struttura realizza corsi di formazione per adulti, in linea con la programmazione della Regione Siciliana.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI