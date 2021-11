Ai domiciliari ma si allontana da casa: arrestato un uomo

ERICE (TP) – I carabinieri della compagnia di Trapani, con il supporto della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno eseguito un controllo del territorio nei comuni di Trapani ed Erice.

Nel corso delle verifiche sull’osservanza dei provvedimenti restrittivi a carico dei pregiudicati del posto è stato accertato che una 54enne e un 39enne, entrambi sottoposti alla misura alternativa della detenzione domiciliare per pregressi reati contro il patrimonio, si erano allontanati arbitrariamente e senza una valida motivazione dalle rispettive abitazioni.

Una volta rintracciati dalle pattuglie dell’arma, a conclusione degli accertamenti del caso, la donna è stata deferita in stato di libertà, mentre l’uomo è stato tratto in arresto. In sede di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha ripristinato la misura in atto a carico del 39enne, sottoponendolo anche a quella cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, da espletare al termine della attività lavorativa.

Nello stesso contesto è stata eseguita una perquisizione finalizzata al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha condotto al sequestro di circa 5 grammi di hashish a carico di 5 persone conseguentemente segnalate alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.



