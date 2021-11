Catania, torna l’incubo rifiuti: sospesa la raccolta del pattume

Disposta la chiusura della discarica per problemi di capienza. Autocompattatori incolonnati per strada.

Catania – Raccolta dei rifiuti nuovamente sospesa a Catania per la chiusura temporanea della discarica della Sicula Trasporti per problemi di capienza. Gli autocompattatori sono rimasti bloccati sulla strada e restano in attesa della riapertura prevista per lunedi’. La raccolta potrebbe essere ripresa in citta’ martedi’ sera.



