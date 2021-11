MedTrade Volley Palermo a Comiso per la rinascita

Sfida salvezza prima della sosta a Comiso per le aquilotte di Linda Troiano, ancora a zero punti in classifica

PALERMO – La MedTrade Volley Palermo di Coach Linda Troiano vuole iniziare da Comiso la lunga rincorsa verso la salvezza. Per la quinta giornata del Girone P del campionato nazionale di Serie B2 Femminile, la gara sul campo dell’Agriacono FreeCom ADSL, domenica 14 novembre, ore 17:30, (arbitri Carmelo Fioria e Alessandro Grasso) rappresenta un ostacolo alto ma non insormontabile per le aquilotte giallazzurre che non sono ancora riuscite a raccogliere punti in questa prima fase di stagione.

L’alibi della matricola e della squadra giovane lascia ormai il tempo che trova, anche in considerazione delle prestazioni – Brolo a parte – sempre all’altezza della categoria per lunghi tratti delle partite. Semmai, restano rabbia e amaro in bocca, se si pensa ai set conquistati sinora anche contro avversarie che sulla carta sono state costruite per vincere il campionato.

L’analisi della settimana appena trascorsa passa dalla consapevolezza di poter tenere testa a tutte le squadre del girone, quando Agnese Prinzivalli e compagne giocano con la mente serena mettendo in campo il proprio potenziale. E, allora, bisogna racimolare i proverbiali diciannove soldi che mancano a una lira che, però, vale tre punti.

Così la schiacciatrice Sara Miceli in diretta su Radio In per Open Day nel corso della rubrica “A Rete Libera” condotta da Eliana Chiavetta: “Abbiamo fame di vittoria. Vogliamo dimostrare che la posizione in classifica non è veritiera, meritiamo di stare più in alto. Manca quel pizzico di convinzione che serve per chiudere i set nei momenti decisivi. Ci dicono che siamo una matricola e una squadra giovane, ma in realtà dentro sappiamo di essere all’altezza di questo campionato e di poter lottare anche con le squadre che stanno in testa alla classifica. Necessario guardare sia ai lati positivi che negativi delle partite che abbiamo disputato, perché non tutto è andato storto a prescindere dai risultati. La nostra forza è il gruppo. Comiso è un avversario tosto tanto quanto noi. Abbiamo la possibilità di disputare una grande partita. Una trasferta da affrontare con la giusta determinazione”.

Sarà possibile seguire in diretta la partita tra Agriacono FreeCom ADSL Comiso e MedTrade Volley Palermo su Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube) e sulla pagina BlogSicilia.it con il commento tecnico di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso.



