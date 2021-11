MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – “Non penso, come dice qualcuno che se Berlusconi vuole fare il presidente della Repubblica sia un pazzo. E’ la cosa più giusta che abbia mai pensato. Il fatto che questo sia oggi possibile, ha proseguito è la prova che la verità in tutti questi anni è stata stravolta”. Lo ha detto alla convention di Forza Italia, in corso a Mazara del Vallo, (Trapani) quando è salito sul palco il coordinatore regionale di Fi Gianfranco Miccichè. Alla kermesse azzurra partecipano tra gli altri il coordinatore Antonio Tajani a Maurizio Gasparri.

“Quando nel ’94 disse che avrebbe fatto un partito che sarebbe diventato il primo in Italia lo hanno preso tutti per pazzo. E intanto c’è riuscito – ricorda Miccichè – Poi ha detto che comprava il Milan e in due anni vinceva la Coppa dei Campioni. Lo hanno preso per pazzo e l’ha fatto. Quando disse che avrebbe costruito una città a misura d’uomo accanto a Milano lo hanno preso per pazzo e ne ha fatte tre”.

Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, interviene alla kermesse azzurra in corso a Mazara del Vallo: “Io ho l’orgoglio di rappresentare Forza Italia – dice Calderone -. La chiave del nostro successo è il nostro leader, Gianfranco Miccichè. All’Ars è lui, e mi rivolgo anche al presidente Musumeci, che mette le toppe a tante falle che si creano giornalmente. Con il suo savoir faire, la sua stravaganza talentuosa, Miccichè – conclude – riesce a trovare sempre una soluzione”, ha concluso.



