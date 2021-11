Missione di Biagio Conte esclusa dalla ex tabella H, Aricò: “Un colpo al cuore”

PALERMO – “La non ammissione dell’istanza presentata dalla ‘Missione Speranza e Carità’ di Biagio Conte per ottenere un contributo regionale è un colpo al cuore. Colpa di una richiesta inoltrata fuori tempo massimo, come ha rivelato Live Sicilia, tuttavia in casi come questi le rigide regole della burocrazia possono e devono fare un passo indietro”.

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: “Pertanto, presenterò personalmente un emendamento in occasione della prossima seduta d’aula in programma martedì per prorogare fino al 30 novembre 2021, chiaramente per tutti, i termini di presentazione delle istanze relative alla ex tabella H. Sono fiducioso che la mia iniziativa sarà condivisa da tutti i gruppi parlamentari”.



