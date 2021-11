Nuoto Catania, finisce in parità contro Posillipo

CATANIA – Match acceso e molto nervoso: in casa Adr Nuoto Catania l’unica nota positiva oltre al punto conquistato, è certamente la reazione che ha portato alla rimonta con ben quattro gol nell’ultimo quarto. Il primo quarto si apre con un rigore per i padroni di casa, sul pallone Privitera, ma il tiro viene respinto. Gli ospiti trovano il gol con Saccoia (0-1), pareggia Privitera 1-1. Segue un botta e risposta tra le due squadre: alla rete del Posillipo con Scalzone (1-2), risponde Privitera (2-2), gli avversari tornano in vantaggio con Radonjic 2-3, ma è La Rosa a chiudere il primo quarto in pareggio (3-3).Dominio del Posillipo nel secondo e terzo quarto: Di Martire segna la rete del 3-4, l’Adr Nuoto Catania va a segno con Banicevic, protagonista quest’oggi di un’ottima prestazione, 4-4.

Privitera realizza la rete del vantaggio 5-4, ma gli ospiti pareggiano con Saccoia 5-5.I rossazzurri sbagliano un rigore con La Rosa. A tre minuti dal termine della seconda frazione è Enrico Caruso a respingere il rigore degli avversari. Gli ospiti spingono di più e si portano sul +3 grazie alle reti di Radonjic, Briganti e Di Martire 5-8.La terza frazione si apre con il gol di Eugenio Russo, su assist di La Rosa (6-8), poco dopo va a segno Lanfranco J. (6-9). L’Adr Nuoto Catania trova la rete con una bella giocata di Matteo Ferlito 7-9. Ma a chiudere la penultima frazione sono le reti del Posillipo con Di Martire e Lanfranco J. (7-11).

Animi nervosi e accesi soprattutto nell’ultimo quarto di marca interamente rossazzurra.La reazione dei padroni di casa infatti, riporta il match in equilibrio determinando il pareggio finale. La prima rete è stata realizzata da Banicevic, poi è andato a segno Privitera e sul finale doppietta di Eskert, 11-11. Durante l’incontro diverse le ammonizioni degli arbitri, in casa rossazzurra cartellino rosso per l’ss. coach Giusi Malato e giallo per il tecnico G. Dato.

“E’ stata una partita troppo nervosa, abbiamo perso tre punti importanti, ma alla fine tutto sommato ci è andata bene perché potevamo perdere” – ha affermato il presidente della Adr Nuoto Catania Mario Torrisi – “L’unica nota positiva è aver recuperato quattro gol nell’ultimo tempo. Reputo questa prestazione un passo indietro anche rispetto alla partita con la Lazio, dobbiamo ritornare alle prestazioni disputate con l’Ortigia, con il Salerno. Oggi non abbiamo giocato da squadra”.

Il tecnico Giuseppe Dato ha dichiarato: “Una partita così fisica e nervosa andava gestita sicuramente in una maniera diversa. Ci sono stati momenti di grande confusione, per via dei numerosi contatti in acqua, essendo stato un match troppo nervoso. Ci prendiamo di buono il punto e certamente il 4-0 dell’ultimo tempo, se avessimo avuto qualche azione in più avremmo potuto sfruttarla al meglio”.

Questo il pensiero del vice capitano rossazzurro Giorgio Torrisi: “Raggiungendoli sul finale, 11-11, con tre giocatori importantissimi per loro fuori, non so se quelli di oggi siano due punti persi o un punto guadagnato, forse due punti persi. Adesso dobbiamo concentrarci e lavorare in vista delle due prossime partite che sono importantissime per noi, sabato prossimo con l’Anzio in casa e mercoledì (24 novembre) a Milano contro Metanopoli, quelli in palio sono sei punti fondamentali per la corsa salvezza. Ce la metteremo tutta per dare il meglio di noi!”.

ADR NUOTO CATANIA-CN POSILLIPO 11-11

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini, N. Eskert 2, G. La Rosa 1, A. Tringali, B. Banicevic 2, G. Torrisi, M. Ferlito 1, N. Kacar, A. Privitera 4, E. Russo 1, S. Catania, T. Baggi-necchi. All. Dato

CN POSILLIPO: L. Lindstrom, D. Iodice, L. Briganti 1, E. Aiello, A. Picca, M. Lanfranco, M. Tkac, J. Lanfranco 2, M. Di Martire 3, A. Scalzone 1, N. Radonjic 2, P. Saccoia 2, R. Spinelli. All. Brancaccio.

Arbitri: Ricciotti e Bianco

NOTE

Parziali: 3-3 2-5 2-3 4-0 Uscito per limite di falli Di Martire (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: ADR Nuoto Catania 4/12 e C.N Posillipo 1/9 + un rigore. Spettatori 130 circa.



