Opere pubbliche, assemblea in piazza: “Convocazione urgente del Consiglio“

PALERMO – “Oggi tante cittadine e cittadini ci hanno raggiunto a Piazza Pretoria per partecipare alla nostra denuncia pubblica dell’immobilismo cui una parte maggioritaria del Consiglio Comunale sta relegando la città, impedendo la votazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche“. A dichiararlo sono i consiglieri comunali Concetta Amella, Rosario Arcoleo, Valentina Chinnici, Barbara Evola, Milena Gentile, Massimo Giaconia, Viviana Lo Monaco, Fausto Melluso, Katia Orlando, Antonino Randazzo, Claudia Rini e Marcello Susinno che ieri avevano annunciato l’assemblea in piazza.

“Centinaia di milioni di euro, opere strategiche per la città bloccate da un centrodestra che si mette d’accordo solo sul ‘non fare’ e che non vuole nemmeno assumersi le responsabilità, in parte già prodotte, della mancata approvazione dell’atto. Si tratta – continua la nota -di trasporto pubblico, scuole, illuminazione, interventi di manutenzione non rinviabili“.

“Giovedì abbiamo occupato l’Aula Consiliare di Palazzo delle Aquile per denunciare questa inerzia, dopo la incredibile caduta del numero legale seguita alla disponibilità del Sindaco a confrontarsi con il Consiglio. Oggi chiediamo con forza che il Consiglio sia convocato con urgenza per una discussione che porti alla votazione immediata dell’atto. Se lunedì non accadrà – hanno concluso – siamo naturalmente pronti a riprendere l’occupazione del Palazzo e organizzare ulteriori momenti di protesta, chiamando a raccolta i cittadini e le forze organizzate che ci sostengono con sempre maggiore forza in questa denuncia“.



