Palermo, 156 prestazioni per open day Asp

PALERMO – Grande affluenza di utenti a Bolognetta, nel Palermitano, con 156 prestazioni effettuate, dalle 9 alle 16, nella prima tappa dell’Open day itinerante, organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Piazza Caduti in Guerra ha accolto i camper della prevenzione oncologica e gli ambulatori mobili della vaccinazione. Un flusso continuo di persone, proveniente anche dai paesi vicini, ha usufruito delle prestazioni gratuite e senza bisogno di prenotazione, garantite dagli operatori sanitari. In particolare, sono state eseguite 48 mammografie (screening mammografico); 8 pap test e 28 HPV test (screening del cervicocarcinoma); 42 vaccinazioni anticovid (di cui 36 terze dosi) e 30 vaccinazioni antinfluenzali. Lunedì prossimo l’Open day itinerante sarà in piazza Vincenzo Enea ad Isola delle Femmine (ore 9-16), giovedì 18 e venerdì 19 ad Ustica e domenica 21 a Lampedusa. Verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente, gli esami di prevenzione oncologica, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

Vaccini anti-Covid

L’Asp effettuerà anche la vaccinazione anticovid: basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima, seconda o terza somministrazione. Un’apposita postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del Green pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato. Gli over 65 ed i soggetti fragili avranno, infine, la possibilità di effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale. “Ringrazio tutte le associazioni afferenti il Comitato consultivo aziendale – dice il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – per il notevolissimo impegno profuso nell’organizzazione della prevenzione oncologica, delle vaccinazioni anticovid e antinfluenzale messa in atto attraverso camper dedicati”.



