PALERMO – Giro di vite dei carabinieri del Nas di Palermo sui canili del capoluogo siciliano e della provincia. I militari hanno sequestrato tre strutture a Palermo, Casteldaccia e Bagheria perché senza autorizzazioni sanitarie. I controlli sono stati eseguiti con il gruppo carabinieri forestali di Palermo, e con i veterinari dell’Asp di Palermo. Nelle strutture erano custoditi 250 cani.

In un ricovero di Trabia , inoltre, sono stati sequestrati tre cani in cattive condizioni di salute e affidati ai veterinari per le cure. Il gestore del canile è stato denunciato per maltrattamento di animali. Anche il gestore del ricovero per cani di Bagheria (Pa), è stato denunciato per le condizioni della struttura. Nei confronti dei trasgressori delle quattro strutture, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.600 euro.

