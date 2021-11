Palermo, Filippi: “Dobbiamo pensare al presente”

“L’errore più grande è pensare a quello che è stato o a quello che sarà, dobbiamo pensare solo al presente”. E’ questo il pensiero di Giacomo Filippi, l’allenatore del Palermo intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Potenza. Il presente, infatti, mette davanti alla compagine rosanero il club guidato da mister Trocini in occasione della quattordicesima giornata del girone C di Serie C.

Il tecnico dei siciliani ha proseguito: “Sappiamo di affrontare una squadra fprte ed affamata di punti, che magari in trasferta non ha reso bene per diversi motivi. Il Potenza sa fare male, per questo dobbiamo essere al 100% per proseguire la nostra marcia e non incorrere ad errori vecchi. Non dobbiamo pensare troppo, ma correre tanto e fare quello che sappiamo fare. E’ una squadra assestata in questo campionato e sa come raggiungere l’obiettivo che si prefissa ad inizio stagione. Per questo dobbiamo essere concentrati perché queste squadre sanno come poterti fare male. Domenica hanno vinto una partita contro un avversario ostico come il Picerno, sappiamo di affrontare una compagine attrezzata e ben messa in campo. Dobbiamo fare le nostre cose con massima lucidità”.

In merito all’interpretazione dell’incontro, con riferimento alla gara in trasferta vinta contro la Fidelis Andria, l’allenatore del Palermo ha spiegato: “Domenica scorsa abbiamo interpretato bene la partita, i ragazzi sono stati bravi a spaersi adeguare al tipo di avversario, imponendo il nostro modo di giocare. Domani sarà una gara simile ma giocheremo in casa, ma quando devi fare la partita fin da subito una piccola disattenzione può costarti cara. Dobbiamo essere bravi a non cadere in tentazione senza penare che affrontiamo una squadra che è stata in diffcoltà”.

Infine, in merito al modulo e agli interpreti che scenderanno in campo, Filippi ha detto che: “De Rose è un giocatore di carisma che fa sentire la sua presenza in campo sia ai compagni che agli avversari. Ma sono tranquillo, chi lo sostituirà darà un contributo forte come avrebbe fatto lui. Abbiamo una rosa ampia che può sopperire a queste assenze. Ad Andria l’interpretazione è stata ottima, i ragazzi sono stat bravi a fare quanto avevamo provato e dobbiamo continuare su questa linea. Lancini ha fatto gicoato più di tutti per continuità, domenica è rimasto fuori per motivi tecnico-tattici pensando all’avversario. Si sta allenando bene quindi non mi pongo il problema di Lancini, anche perché quando ha giocato ha fatto bene. Sul capitano? Deciderò io chi sarà il capitano e ci sono diversi giocatori che possono farlo, può essere Marconi, Luperini o Pelagotti. Domani decideremo insieme allo staff a chi assegnare la fascia”



