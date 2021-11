PALERMO – Messaggio di Matteo Salvini agli alleati: accordo sul candidato sindaco di Palermo o si andrà alla conta delle primarie. “Siamo destinati a vincere le elezioni – ha affermato il leader della Lega in video-collegamento col seminario sui Fondi Ue organizzato a Palermo dall’eurodeputata Annalista Tardino -. In questo momento fioccano i candidati a sindaco: se il centrodestra non si metterà d’accordo sul nome saremo noi della Lega a organizzare le primarie e sceglieranno i cittadini il candidato”.

“Orlando vuole riempire Palermo di clandestini”

Da Salvini anche l’ennesima stoccata all’attuale sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Il sindaco di Palermo è campione del mondo per inefficienza a risolvere i problemi dei cittadini: dai rifiuti alla sepoltura delle bare. Si è costituito parte civile contro di me al processo Open Arms e vuole riempire la città di clandestini”.

