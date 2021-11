Pallacanestro Trapani, prossima sfida contro Piacenza

Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro Bakery Piacenza (Palasport E. Franzanti, ore 17.00), gara valida per la 7ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Ygor Biordi, Sekou Wiggs, Salvatore Basciano, Elijah Childs, Gabriele Romeo, Vincenzo Guaiana, Marco Mollura, Matteo Palermo, Giovanni Minore, Celis Taflaj.

Arbitri: VALZANI ANDREA di MARTINA FRANCA (TA); DI TORO CLAUDIO di PERUGIA (PG); MORASSUTTI ALBERTO di SASSARI (SS)

Questo il commento di Vincenzo Guaiana in vista del match di domenica: “La sconfitta contro Cantù ci ha dimostrato quanto ancora dobbiamo lavorare per competere con le migliori. A Piacenza sarà per noi una sfida importante, loro sono una squadra con tanti giocatori esperti ed hanno già dimostrato il loro valore andando a vincere a Mantova. Da parte nostra vogliamo ritornare a casa con i due punti e per farlo dovremo provare a replicare l’attenzione ai particolari e la lucidità avuti negli ultimi 5 minuti ad Orzinuovi”.

Note: 7ª giornata di andata. Federico Massone e Simone Tomasini saranno assenti, il primo a causa della frattura trasversale del metacarpo del IV dito della mano sinistra, il secondo a causa della frattura del soma vertebrale di D6.

Media: In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky e canale 54 piattaforma Tivusat).

Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP). Differita su Telesud Trapani (canale 118 DDT) martedì alle 20.30.



