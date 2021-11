Rapinano banca nel milanese, arrestati in flagranza di reato

MOTTA VISCONTI (MI) – Due uomini, uno di 45anni l’altro di 46, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per avere rapinato, a Motta Visconti in provincia di Milano, una banca del Monte dei Paschi di Siena e sequestrato i dipendenti.

I due, insieme ad un terzo complice attualmente ricercato, intorno alle 13 di venerdì sono entrati in banca con il volto coperto e hanno preso in ostaggio sette impiegati dell’istituto che sono stati fatti riunire in una stanza, senza l’utilizzo di violenza fisica, in attesa dell’apertura temporizzata della cassaforte principale.

I dipendenti sono, però, riusciti a far partire una sorta di segnale di anomalia all’istituto di vigilanza della banca, che a sua volta ha allertato la centrale operativa dell’arma. Fuori dalla filiale sono arrivati, in pochi minuti, tre equipaggi dei militari della compagnia di Abbiategrasso che hanno messo in fuga prima dell’apertura della cassaforte i rapinatori, usciti dalla porta sul retro. I due arrestati sono stati bloccati mentre il terzo è fuggito scavalcando un muro e attraversando alcune proprietà private.

Sono stati recuperati e restituiti all’istituto bancario 2.905 euro in banconote e monete asportati da una cassa corrente oltre a 600 pesos (Messico), 500 scudi (Mozambico) e 45 leu (Romania). Durante l’intervento, un militare ha esploso, a scopo intimidatorio, due colpi in aria con l’arma di servizio, senza conseguenze per persone o cose.



