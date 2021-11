Rasi: “Vaccinare i bambini importante per proteggerli dalla variante Delta”

“Vaccinare i bambini è importante per proteggerli dalla variante Delta, che li colpisce di più rispetto all’Alfa che prevaleva nelle ondate precedenti della pandemia di Covid-19“. A dichiararlo è il microbiologo Guido Rasi, consulente del Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, durante il programma di Radio1 ‘Sabato anch’io’.

Rasi, analizzando le ragioni della diffusione del virus SarsCoV2, ha osservato che “i bambini sono un discorso a parte. Sicuramente possono dare un contributo, ma la protezione è soprattutto per loro stessi perché vediamo che, purtroppo, la variante Delta in questa quarta ondata non risparmierà neanche loro. Va ascoltato il grido di dolore pediatri”, che non fanno considerazione epidemiologiche, ma basate sulla protezione dei bambini.

Il microbiologo ha spiegato che è in corso la valutazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per una dose ridotta, mentre l’ente regolatorio statunitense, la Food and Drug Administration (Fda) ha già completato la valutazione indicando che la dose per i bambini è un terzo dell’attuale vaccino Pfizer e un decimo del Moderna; per tutte e due i vaccini si prevede quindi una dose di 10 milligrammi invece di 30 e 100, rispettivamente.



