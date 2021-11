Residenti di via Ausonia protestano: “Collocati paletti inutili”

PALERMO – Un sit in di protesta di protesta dei residenti si è svolto, ieri sera, a Palermo per sollecitare l’amministrazione comunale a trovare una soluzione condivisa alla problematica legata alla collocazione dei paletti dissuasori in Via Versilia ed alle viabilità in Via Ausonia e nelle zone limitrofe. Alla manifestazione hanno partecipato anche il consigliere comunale Leonardo Canto e il consigliere di circoscrizione Gaetano Cosentino.

I residenti, in particolare, contestano la mancanza di confronto tra cittadini ed amministrazione che sarebbe dovuta avvenire prima della collocazione dei paletti dissuasori: un divieto giudicato inutile perché da un lato impedisce il parcheggio in una zona già fortemente penalizzata dalla mancanza di posti auto dall’altro non consente il passaggio pedonale nemmeno ai disabili in carrozzina.

L’incremento considerevole dei divieti di sosta (a vario titolo) restringe, considerevolmente, le residue opportunità di parcheggio per gli abitanti del quartiere; la via è solitamente al buio per via del mancato funzionamento dei lampioni nonché dell’assenza di potatura degli alberi.

Dopo la realizzazione della pista ciclabile le campane del vetro, prima posizionate all’angolo con Via Versilia sono state spostate in mezzo alle auto parcheggiate con ulteriore occupazione di spazio utile. Il consigliere Canto ha annunciato che, lunedì prossimo, incontrerà l’assessore comunale alla mobilità Giusto Catania per illustrare le richieste dei residente e trovare una soluzione armonica in grado di conciliare le diverse esigenze.



