SF Foil Cup 2021, seconda giornata di regata di flotta

PALERMO – Tutto pronto a Sferracavallo per la seconda giornata di prove della Sf Foil Cup 2021 – 69F Pro Cup, la manifestazione organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo in sinergia con 69F e le Istituzioni. Dopo il debutto di ieri con sei prove disputate e un vento (inaspettato) di circa 10 nodi, i sei team scenderanno in acqua oggi per la seconda giornata di fleet race (regata di flotta).

Ieri le previsioni davano vento molto leggero, con il rischio di non poter svolgere le prove, ma dopo la mattinata di attesa la termica da est, caratteristica del Golfo di Sferracavallo si è iniziata a formare, consentendo al comitato di chiamare in acqua i team. Regate molto intense, soprattutto nelle partenze e nei giri di boa. La classifica ha visto al primo posto il Team DutchSail – i giovani olandesi, vincitori della Youth Foiling Gold Cup – seguiti dal team di Phil Roberston, Neil Hunter (Ineos Team UK) e Umberto Molineris (Luna Rossa Prada Pirelli). Terzo posto per il team del direttore sportivo del CVSF e padrone di casa, Checco Bruni, con Pierluigi De Felice e Lorenzo Bianchini. Quarto posto per il team di Ruggero Tita mentre a pari punti chiudono la classifica il team di Tamara Echegoyen e quello di Dylan Fletcher.

Oggi, alle 11 – come consuetudine – si è tenuto il sorteggio per l’assegnazione dei team alle barche (Slam, Generali, Archidata, Datamanagment, SeeSicily, Algebris): ciascuno dei 6 team, infatti, regaterà a turno su ciascuna delle sei velocissime Persico 69f. Dopo le prove di oggi – primo segnale di avviso alle 12 – si aggiornerà la classifica per stabilire il tabellone dei match race di domani.

CLASSIFICA – DAY 1

32,0 Team DutchSail – Janssen de Jong (Cas Van Dongen, Scipio Houtman, Ismene

Usman)

19,0 Team Robertson (Phil Robertson, Neil Hunter, Umberto Molineris)

17,5 Team Bruni (Checco Bruni, Lorenzo Bianchini, Pierluigi de Felice)

16,0 Team Tita (Ruggero Tita, Lorenzo Franceschini, Simone Salvà)

12,0 Team Echegoyen (Tamara Echegoyen, Margherita Zanuso, Paula Barceló)

12,0 Team Fletcher (Dylan Fletcher, Stuart Bithell, Jacopo Plazzi Marzotto)



