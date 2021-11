Covid, lutto a Viagrande: muore 53enne non vaccinato

VIAGRANDE. La notizia l’ha riportata il primo cittadino Francesco Leonardi: Viagrande piange l’undicesima vittima del Covid. Si tratta di un 53enne che non si era ancora vaccinato e che era ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il lungo post del sindaco Leonardi

“Cari amici buona giornata, stamattina ci siamo svegliati con una spiacevole notizia, un nostro amico concittadino è venuto a mancare per via di contagio al COVID-19. È una notizia che non ci aspettavamo dopo la ripresa del “tutti liberi “,ma così non è stato. Al “tutti liberi “si manifesta la volontà di voler riprendere una vita normale, ma bisogna capire cosa significa il termine liberi. Adesso è chiaro, dopo quasi due anni, il COVID-19 non è morto, anzi. Approfitta delle nostre debolezze per aggredirci e si ha l’impressione che a poco a poco stiamo ritornando indietro. Dopo un periodo in cui il numero dei contagiati era sceso quasi a zero, adesso tocchiamo ad oggi quota 40. E’ un vero peccato, tanti sforzi abbiamo fatto, tante le cose a cui abbiamo rinunciato. Non sto qui a convincere i NO VAX e non so se ce la faremo, ma un po’ di responsabilità Si, questa è doverosa per tutti. La nostra percentuale di immunizzati è del 72,64%, non è bassa ma neanche sufficiente. Vi ricordo sempre del nostro punto vaccinale che è sempre aperto il lunedì e il martedì dalle 15,45 alle 21, approfittiamone”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI